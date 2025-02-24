Denizli'de tarım alanları zirai dondan etkilendi
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20-24 Şubat'ta yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, yüksek rakımlı ilçelerde gece hava sıcaklığının bu dönemde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü söyledi.
Soğuk hava nedeniyle tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği belirten Gemici, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme yapmaya başladığını bildirdi.
İl genelinde hasar tespit çalışmalarının süreceğini anlatan Gemici, Yeniköy, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli ve Küçükdere mahallelerindeki erkenci nektarin ürünlerinde soğuğa bağlı ciddi don zararı yaşandığını kaydetti.