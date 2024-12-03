Denizli'de tarlada tartıştığı komşusunu silahla öldüren kişi intihar etti

Denizli'de tarlada tartıştığı komşusunu silahla öldüren kişi aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Taşçılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veli Say (74) ile sulama sırası nedeniyle aralarında önceden husumet bulunan komşusu Necati Gözen (51), tarlada tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Say, evinden aldığı tüfekle Gözen'e ateş açtı. Say, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Veli Say'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Çameli Devlet Hastanesine kaldırılan Gözen de kurtarılamadı.