Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
Kaynak: AA
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki tıra çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.
Suriyeli Bekir Akkam'un kullandığı elektrikli bisiklet, Dokuzkavaklar Mahallesi 249 Sokak'ta park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Akkam ile oğlu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Akkam, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.