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Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 22:38
  • Giriş: 27.04.2025 22:38
  • Güncelleme: 27.04.2025 22:38
Kaynak: AA
Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.Y. (47) idaresindeki 07 CHM 90 plakalı otomobil, Yeni Mahalle İnönü Bulvarı yolunda park halinde duran 20 D 9221 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobilde bulunan Ergül Ö'nün (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü S.Y, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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