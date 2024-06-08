Denizli'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
Denizli'de toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı. Toprak kaymasının sulama kanalında boru bağlama işlemi yapılırken meydana geldiği öğrenildi.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, sulama kanalı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.
Tosunlar Mahallesi'ndeki kapalı sulama sistemi çalışma alanında, kanalda boru bağlama işlemi yapılırken toprak kayması meydana geldi.
Kanalda bulunan işçiler 66 yaşındaki Haydar Özkaya ve 58 yaşındaki R.A.toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALI İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Özkaya'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.
Arkadaşları tarafından toprak altından kurtarılan R.A. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.