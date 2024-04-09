Denizli'de trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi defnedildi
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ölen 1'i çocuk 3 kişi toprağa verildi.
Hayatını kaybedenlerden 13 yaşındaki Yavuz Yamuç için öğle vakti Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Burada baba Durmuş Yamuç, taziyeleri kabul etti.
Yamuç'un cenazesi, kılınan namazın ardından bu mezarlıkta defnedildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Yusuf Yusmak'ın (18) cenazesi Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde, Mehmet Fışkınlı'nın cenazesi de Yahşiler Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.