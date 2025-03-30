Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 15:43
  • Giriş: 30.03.2025 15:43
  • Güncelleme: 30.03.2025 15:43
Kaynak: AA
Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anların araç kamerasıyla kaydedilerek tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 247 lira para cezası uyguladı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol