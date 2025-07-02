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Denizli'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 02.07.2025 11:22
  • Giriş: 02.07.2025 11:22
  • Güncelleme: 02.07.2025 11:22
Kaynak: AA
Denizli'de traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kızılcaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatık (74), evinin önündeki traktörüne römork takmak için araçtan indi.

Bu sırada hareket eden traktörün altında kalan Tatık, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Tatık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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