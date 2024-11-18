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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 18.11.2024 11:14
  • Giriş: 18.11.2024 11:14
  • Güncelleme: 18.11.2024 11:14
Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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