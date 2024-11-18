Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kaynak: AA
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.
Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.