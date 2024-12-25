Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takiple belirlenen 3 adrese baskın yapıp 4 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği "İsko" eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, kağıda emdirilmiş sentetik ecza ile uyuşturucu kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.