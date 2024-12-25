Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 25.12.2024 23:55
  • Giriş: 25.12.2024 23:55
  • Güncelleme: 26.12.2024 00:18
Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takiple belirlenen 3 adrese baskın yapıp 4 şüpheliyi yakaladı.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpeği "İsko" eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin, kağıda emdirilmiş sentetik ecza ile uyuşturucu kesiminde kullanılan makas ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

BirGün'e Abone Ol