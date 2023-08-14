Denizli'de virajı alamayan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Denizli’de sürücüsünün kavşakta virajı alamadığı otomobil, kontrolden çıkması sonucu duvara çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Buldan ilçesine bağlı Dörteylül Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Alanyazı Meydanı’ndan Akçeşme istikametine seyir halindeki 20 Y 4578 plakalı otomobilin sürücüsü, Pehlivan Kavşağı’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ticaret bürosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişiden 2’si yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Trafik ekibi, başka bir kaza meydana gelmemesi için çevrede önlemler aldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzun süredir kazaların yaşandığı kavşağa yapılan düzenlemenin ardından ilk kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, aracın hızla viraja girdiği, kontrolden çıkması sonucu duvara çarptığı görüldü.