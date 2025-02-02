Denizli'de yangın çıkan 7 katlı binada mahsur kalanlar kurtarıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekibi tarafından kurtarılırken, binanın çamaşırhanesinden çıktığı belirtilen yangın söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak’ta akşam saatlerinde, 7 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

"YARALANMA VE CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZDİR"

Yangına ilişkin X hesabından açıklama yapan TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Geçmiş olsun Denizli’m. Pamukkale ilçemiz sınırlarında üniversite kavşağında bir rezidansın çamaşırhane bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm itfaiye ekibine emekleri için teşekkür eder, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

4 YIL ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Bu akşamki yangında 11 kişinin balkonlardan kurtarıldığı rezidansta, 23 Temmuz 2021 tarihinde de yangın çıktığı ortaya çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangında üst kattaki dairede bulunan Ahmet F.E.'nin can havliyle balkona çıktığı, vatandaşların korku dolu bakışları arasında alt kattaki balkona atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan, günlük konaklamaların yapıldığı rezidansta herhangi bir yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.