Denizli'de yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kaldığı belirlenen aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.