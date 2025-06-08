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Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.06.2025 21:55
  • Giriş: 08.06.2025 21:55
  • Güncelleme: 08.06.2025 21:55
Kaynak: AA
Denizli'de yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kirazlıyayla Mahallesi Kanlıçay mevkisindeki tarlada yulaf hasat eden Adem Tiner (54), eşi Sevinç Tiner (52), çocukları Mehmet Tiner (14), İlkay Tiner (24) ve Onur Tiner (27) yağmur başlayınca ağacın altına sığındı.

Bu sırada Tiner ailesine yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

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