Denizli'de yoldan çıkıp takla atan motosikletteki 2 kişi öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yoldan çıkıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli-Uşak karayolu Hayvan Pazarı kavşağı yakınında meydana geldi. Uşak istikametine giden Ahmet Şahan (23) yönetimindeki 64 AEE 798 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karayolundan çıkıp, araziye girerek takla attı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ile arkasındaki yolcu Feyza Özdemir (19) savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri ağır yaralanan Şahan ile Özdemir'i ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Şahan ve Özdemir, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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