Denizli'de zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Denizli’de İzmir yolu üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 hafif yaralanırken; trafik bir süre kontrollü şekilde devam etti.

Edinilen bilgilere göre, Denizli-İzmir Karayolu üzeri Bakırlı Kavşağı yakınlarında İzmir istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki, E.B. idaresindeki ve V.A. idaresindeki araçlar, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı.

Çarpışma etkisiyle araçlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden E.K. ve E.B. hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken, yaklaşık 1 saat aksamaların yaşandığı İzmir yolu, araçların kaldırılmasıyla trafiğe tekrardan açıldı.