Denizli'deki cinayetin şüphelileri Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - Denizli'de 10 Eylül'de işlenen cinayete ilişkin aranan 2 zanlı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül'de meydana gelen kasten öldürme olayının ardından firar eden şüpheliler C.B. (22) ve H.B'nin (40) Bandırma'da saklanabileceği yönünde bilgi almaları üzerine çalışma başlattı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, şüphelilerin ilçede faaliyet gösteren bir işletmede konakladıkları tespit edildi. Bunun üzerine 14 Ekim'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Savcının talimatı doğrultusunda zanlılar C.B. ve H.B, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.