Denizli'deki heykel yangınıyla ilgili 1 çocuk gözaltına alındı
Kaynak: AA
Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykelini kundakladığı ileri sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamera görüntülerini incelemesi sonucu kimliği belirlenen A.D, yakalandı.
İfadesinde heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği belirtilen çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel dün gece saatlerinde çıkan yangında zarar görmüş, polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.