Denizli'deki orman yangını: 21 saat sonra kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Kentte dün sabah saatlerinde toplamda 8 ayrı noktada çıkan orman yangınlarından 7'si kontrol altına alınmıştı.

Denizli'de dün henüz bilinmeyen nedenle ççıkan orman yangını 21 saatin ardından kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangını hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli" ifadesini kullandı.

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Denizli Valiliği tarfından dün yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada çıktığı aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

8 ORMAN YANGINI

Ekiplerin müdahalesiyle Kale, Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar kontrol altına alındı.

Babadağ yangını newdeniyle Mollaahmetler Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlardan isteyenler Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi.