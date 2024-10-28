Denizli'deki orman yangını 5. gününde sürüyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor.

Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Yanbgına sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. 5. gününe giren yangında, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleriyle alevlerin önüne şerit açarak, ilerlemesini engellemeye çalışıyor.

"YERLEŞİM ALANLARINA TEHDİT BULUNMUYOR"

Denizli Valiliği, devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Denizli’mizin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınına gün boyunca 6 helikopter, 27 arazöz, 12 su ikmal aracı, 14 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet aracı ve toplam 738 personel ve gönüllülerle müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Sosyal medyada yer alan ve Denizli’de devam eden yangına ait olduğu iddia edilen bazı görsellerin ve görüntülerin ise ilimizde devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur. Yangın ile cansiperane şekilde mücadele eden orman teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Denizli ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Onikişubat'taki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş Onikişubat'ta meydana gelen yangın kontrol alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir. Denizli Merkezefendi'de devam eden yangına ise müdahalemiz sürüyor. 9 helikopter, 76 arazöz ve iş makinesi, 939 personel ile yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."