Denizli'deki orman yangını 6 gündür sürüyor!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor.

Yanan sahanın genellikle makilik bitki yapısında, vadi konumunda, kayalık ve dik yamaçların hakim olduğu bir bölge olması ekiplerin işlerini güçleştiriyor.

Ulaşım yolunun bulunmaması nedeniyle yangın alanına karadan müdahale kısıtlı bir şekilde yapılabiliyor.

Havadan müdahaleye katılan helikopterler ise bölgenin vadi yapısı ve oluşan duman nedeniyle su boşaltımında zaman zaman zorlanıyor.

ALEVLER TAVAS'A DOĞRU İLERLİYOR

İş makineleriyle açılan yollardan bölgeye ulaşan ekipler, yangının önüne şeritler açarak ilerlemesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Tavas ilçesi Çakıroluk mevkiine doğru ilerleyen yangının önüne geçmek için yürütülen çalışmalara destek olan vatandaşlar, traktörleriyle yangın havuzlarına su taşıyor.

Yangının yerleşim alanlarına her hangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. Yangının 400 hektara yakın bir alanda etkili olduğu ifade edildi. Ağaçların tepelerinde yanma olmadığı kaydedildi.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 gündür devam eden ve Tavas'a yaklaşan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Karacabey, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, bölgedeki zorlu şartlara dikkat çekti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Denizli'de devam eden orman yangınında tek bir ağaç dahi yanmasın diye karadan ve havadan var gücümüzle müdahale ediyoruz. Arazi şartları zorlu olsa da 'Yeşil Vatan'ın yılmaz neferlerinin azmiyle tez vakitte ferahlatan haberi vermek için mücadelemiz devam ediyor."