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Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, "Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı" açıklamasını yaptı.

Çevre
  • 30.10.2024 08:02
  • Giriş: 30.10.2024 08:02
  • Güncelleme: 30.10.2024 08:06
Kaynak: AA-DHA
Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı belirtildi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denizli'de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil vatan için fedakarca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Başkarcı Dağı'nda zirvede bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.

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