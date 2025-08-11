Denizli Devlet Hastanesi’nde asma tavan çöktü: "Kolonların yüzde 90’ı çürük"

Denizli Devlet Hastanesi’nin genel cerrahi bölümü girişinde asma tavan çöktü. Olayda yaralanan olmadı ancak sağlık çalışanları ve hastalar büyük bir tehlikeyi atlattı.

Çökme sonrası hastane yönetimi olay yerine gelerek inceleme yaptı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzmanlar, yıkılan kısmın yüzeysel olduğunu, taşıyıcı sistemin zarar görmediğini belirtti.

"KOLONLARIN YÜZDE 90’I ÇÜRÜK"

SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, 2017’de yapılan deprem analiz raporlarını hatırlatarak, “Kolon ve kirişlerin yüzde 90’ı çürük, zeminde sıvılaşma riski var. 7 yıldır ciddi bir tedbir alınmadı. Sadece A Blok güçlendirildi, diğer bloklar ölüm riski altında” dedi.

Rapora göre Denizli, 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Hastane arazisi killi kum yapısında bulunuyor ve 4 metre derinlikte yeraltı suyu mevcut. A1 Blok’ta 146 kolonun yalnızca 7’si, 126 kirişin ise sadece 2’si sağlam.

CHP’Lİ KARACA: TAHAMMÜL KALMADI

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Pamukkale Üniversitesi’nin 8 yıl önce verdiği “depreme dayanıksız” raporu hatırlatarak, “Yaptıkları yollar, binalar ile birlikte çürümüş rejim de çöküyor. Sağlıkta dönüşüm adı altında hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri haline getiren bu sistemin sonucu bugün yüzlerce hastanın tedavi gördüğü binada tavan çökmesidir. Halk sağlığını riske atan felaketlere tahammül kalmadı. Konunun takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

AİLE HEKİMLERİNDEN ORTAK TEPKİ: "BÜYÜK BİR İHMALDİR"

Denizli Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu ise çökme olayını “büyük bir ihmal” olarak nitelendirdi ve şunları ifade etti: