Denizli Emniyeti bayram dönüşü için alternatif güzergah duyurdu

Denizli-Antalya karayolunun 2 kilometrelik kısmında devam eden çalışmaları nedeniyle bayram dönüşünde yoğunluk yaşanacağını ifade eden Denizli İl Emniyet Müdürlüğü alternatif güzergah sundu.



Denizli -Antalya karayolunun 2 kilometrelik kısmında Karayolları Genel Müdürlüğünün yol çalışmasının bayram sürecinde de devam edeceğini duyuran Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, bayram dönüşünde hem Antalya’dan hem de Muğla’dan dönüşlerin trafik yoğunluğu öngörüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamanın devamında, “Çalışma alanında trafik yoğunluğunu azaltmak, zaman kaybını önlemek için Aydın-İzmir istikametine gidecek vatandaşlarımızın alternatif yol olarak ilimiz Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmaları çalışma alanında yaşanacak olan trafik yoğunluğunu azaltacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.