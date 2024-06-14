Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni eleştiren gazetecinin üyeliği düşürüldü

Haberci Kuş İmtiyaz Sahibi Mehmet Özden'in "Kapalı Dosya" isimli YouTube kanalında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni eleştirmesi nedeniyle üyeliği düşürüldü. Özden, programda, cemiyetin sansür yasası gündemdeyken BİK’ten gelecek ilana odaklandığını, gazetecilere yönelik sansür ve baskılara ses çıkarmadığını dile getirmişti.

Denizli Gazeteciler Cemiyetini eleştiren Haberci Kuş İmtiyaz Sahibi Mehmet Özden cemiyet üyeliğinden çıkarıldı.

Evrensel'den Hilmi Mıynat'ın haberine göre, Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından Özden’e gönderilen e-postada, "Kapalı Dosya" isimli programda tüzüğümüzün 9'uncu maddesinde yer alan, ‘Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez’ hükmünü ihlal eden yorumlar ve değerlendirmeler yaptığınız tespit edilmiş” ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Mehmet Özden, cemiyet yönetimine yaptığı eleştirilerin arkasında olduğunu belirterek, "Bugün dernek üyeliğinden çıkarılmış olmam sessiz kalacağım anlamına gelmiyor, aksine üstüne gitmeye devam edeceğim birçok konu var. Sessizliği bozmak gerek, bunun için gerekli adımları atacağım. 5-6 sermaye dostu patronun elinde Denizli basınının yok edilmesine seyirci kalmayacağım" ifadelerini kullandı.

İDDİALARA YANIT VERİLMEDİ

Özden, "DGC yönetiminin hâlâ ne yaptığını bilmiyorum. Mevcut programımızın içerisinde bu sözlerim nedeniyle beni ihraç edebileceklerini dile getirmiştim ama bunu gülerek söylemiştim. Ben en azından haklarında konuşulan iddialara yanıt vermelerini bekliyordum fakat suskun kalmaları haklılığımızı ortaya koyuyor" dedi.

Özden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapalı Dosya programının amacı kamuoyuna köşe yazılarıyla ve özel haberlerle verdiğimiz bilgilerin sunumunu yapmak ve vatandaşlarımızın vicdanına konuyu bırakmaktı. Bizim DGC yönetimini eleştirmemizin ana sebebi bir meslek örgütünün bu kadar meslekten uzak ve maddi kaygılarla hareket etmesi, dezenformasyon yasasına karşı sessiz kalıp Basın İlan Kurumu üzerinden gelecek para için büyük çekişme ortamı yaratmaları.

Bundan sonraki süreçte yasal sürecin başlaması adına hareket etmek istiyorum. 5-6 sermaye dostu patronun elinde Denizli basınının yok edilmesine seyirci kalmayacağım. Ben hangi konularda iftirada bulunmuşum öncelikli olarak bunun yanıtını da almak istiyorum. Gelecek cevaba göre ben de elimde bulunan bilgileri kamuoyu ile paylaşarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu ispatlamaktan çekinmem."

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"Kapalı Dosya" programının yayımlanan son bölümünde Denizli Gazeteciler Cemiyeti hakkında konuşan Özden, cemiyetin sansür yasası gündemdeyken Basın İlan Kurumu'mdan (BİK) gelecek ilana odaklandığını, gazetecilere yönelik sansür ve baskılara ses çıkarmadığını dile getirmişti.

Cemiyetteki sansür yasası bilgilendirme toplantısında yine kendisinin sorduğu "Sansüre ses çıkarmayacak mısınız" sorusuna aldığı “Ne yapalım kendimizi mi yakalım” yanıtını hatırlatan Özden, "Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) ne yapar?" sorusuna programda "DGC ne yapar inan hiç bilmiyorum ama beklentilerimiz var. Dezenformasyon yasasına ses çıkarmasını en azından bildiri yayımlamasını isterdik" demişti.