Denizli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşler genel Müdürlüğü, yarın öğlen saatlerinden itibaren Denizli ve çevresinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarı yaptı.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Mayıs Cuma günü öğlen 13.00’den itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Kuvvetli gök gürültülü yağışların, 30 Mayıs Cuma günü saat 13.00 ile 20.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.