Denizli için şiddetli yağış uyarısı

Denizli’de bu akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından Denizli için uyarı verildi. BTUM tarafından yapılan açıklamada, "30 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Denizli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.