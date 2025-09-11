Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Buldan ilçesinde Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.