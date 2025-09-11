Giriş / Abone Ol
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

  • 11.09.2025 20:31
  • Giriş: 11.09.2025 20:31
  • Güncelleme: 11.09.2025 20:33
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 kişilik itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

