Denizli ve çevre illerde kuvveti fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Denizli ve çevre illerde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Haziran 2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Saate 70 kilometre hızla emesi beklen fırtınaya karşı ulaşımda aksama, toz savrulması ve çatı uçmalarına karşı gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.