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Denizli ve Siirt için arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları

Denizli'de arazi toplulaştırma ve Siirt'te de bazı taşınmazların acele kamulaştırmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 03.06.2025 10:07
  • Giriş: 03.06.2025 10:07
  • Güncelleme: 03.06.2025 10:14
Kaynak: AA
Denizli ve Siirt için arazi toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları
Fotoğraf: AA

Denizli'nin Çivril ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, Siirt'te de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Söz konusu çalışmalara dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Çivril ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi kapsamında Siirt'teki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

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