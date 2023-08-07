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Denizli’de 11 uyuşturucu satıcı şüphelisi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 16:45
  • Giriş: 07.08.2023 16:45
  • Güncelleme: 07.08.2023 16:45
Kaynak: İHA
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Denizli’de 11 uyuşturucu satıcı şüphelisi tutuklandı

Denizli’de 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 626 gram esrar, 41 sentetik ecza hap, 129 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz- 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan ayrı ayrı çalışmalarda 626 gram esrar, 41 sentetik ecza hap, 129 ecstasy, 29,5 gram skunk, 28,3 gram eroin ve 130 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda 11 uyuşturucu satıcısı şüphelisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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