Denizli’de 13 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Denizli’de düzenlenen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlerle bankadan hesap açarak kredi kullanan, bu şekilde müştekileri ve bankayı dolandırdıkları tespit edilen şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlikler, sahte belgeler, banka dekontları, banka kartları ve çok sayıda dijital materyaller ekiplerce ele geçirildi.

“Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.