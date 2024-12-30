Denizli’de 16 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4’üncü katında 16 yaşındaki İ.S.K. isimli çocuk, ailesi tarafından evde ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Denizli’de 16 yaşındaki çocuk ailesi tarafından evde ölü bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evlerine dönen anne ve baba, 16 yaşındaki çocukları İ.S.K'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.
Komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.S.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.