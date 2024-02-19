Denizli’de 2 ilçenin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışma nedeniyle 20 Şubat 2024 Salı günü Merkezefendi ve Sarayköy ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Merkezefendi ve Sarayköy ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gidileceği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, 20 Şubat Salı günü saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Merkezefendi ilçesi Üzerlik ve Aşağışamlı ile Sarayköy Merkez Mahalleler, Beylerbeyi, Duacılı, Gerali, Hasköy, Yakayurt, Sığma mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır" denildi. Yapılan açıklamanın devamında "Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı.