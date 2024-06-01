Denizli’de 2 katlı binada yangın: 1 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir binada çıkan yangında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde cansız bedenin bekçilik yapan Deniz Uçkun isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 01.06.2024 13:50 Giriş: 01.06.2024 13:50

Güncelleme: 01.06.2024 13:55 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA