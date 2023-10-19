Denizli’de 2 silah satıcısı tutuklandı

Denizli’de silah ticareti yaptığı belli olan 2 şüpheli şahıs, 10 adet tabanca ve ruhsat, 270 adet fişek ve 28 adet uyuşturucu hapla yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapan 2 kişiyi tespit etti.

Bu çerçevede operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri 10 adet tabanca ve ruhsat, 270 adet fişek ve 28 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece “Silah kaçakçılığı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.