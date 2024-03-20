Denizli’de 350 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Kaynak: İHA
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonda 350 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca Denizli’nin Sarayköy ilçesinde İstanbul’dan uyuşturucu ham maddesi getiren şahıslara yönelik yapılan operasyonda 350 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli 4 kişi ise tutuklandı.