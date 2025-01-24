Denizli’de 4 defineci suçüstü yakalandı

Denizli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan dört şüpheli suçüstü yakalandı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz olarak yapılan kazılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince, 1. Derece sit alanı içerisinde tarihi eser bulma çalışması yapanlara karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs olay yerinde yakalanırken, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet yeraltı tarama çubuğu, 4 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.



Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli şahısın adli makamlara sevk edildikleri ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.