Denizli’de 585 araç trafikten men edildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 4 milyon 183 bin 664 TL para cezası kesilirken 585 araç da trafikten men edildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik ekiplerince geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde 43 bin 741 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen araçlardan 2 bin 323 araca 4 milyon 183 bin 664 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 98 alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken toplamda 585 araç da trafikten men edildi.