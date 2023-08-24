Denizli’de aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Denizli’de yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta bulunan domuz sürüsü, şehir merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöp bidonlarını devirerek yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Yerleşim merkezinin etrafı ormanlarla çevrili olan Denizli’de, yaban hayvanlarının kent merkezine indiği görüntüler daha çok yaşanmaya başladı. Bu sabaha karşı Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi 511 Sokakta ortaya çıkan domuz sürüsü, bir sitenin önündeki çöp kovalarını devirerek yiyecek aradı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsünün, çöpleri karıştırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sürü halinde gezen ve yiyecek arayan domuzlar, sık rastlanmaya başlayan bir manzara ortaya çıkardı.