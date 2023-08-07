Denizli’de aranan 62 kişi tutuklandı

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 188 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 39 bin 769 kişi sorgulanırken, aranması olan 62 şahıs tutuklandı.



Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 31 Temmuz ile 06 Ağustos 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 188 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 39 bin 769 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir masaj salonunda 1 kadın masözün erkek müşterilerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilerek, gerekli işlem uygulandı. Bir dernekte yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. 2 kişiye “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

62 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 62 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği , 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak, 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı bebek arabası, 1 adet çalıntı elektrik süpürgesi, 4 adet çalıntı motosiklet, 3 adet güvenlik kamerası, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 10 adet simkart, 7 adet banka kartı, 3 adet usb hafıza, 1 adet harddisk, 4 adet pos makinesi, 1 adet laptop ele geçirildi.



Apart yetkilisi 2 kişiye 59 bin 704 TL idari para cezası uygulandı

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 68 apart dairesi kontrol edildi. Apart yetkilisi 2 kişiye kimlik bildirim sistemine bildirimde bulunmamaktan 59 bin 704 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 4 araç kiralama firması denetlendi.