Denizli’de beslenme desteği genişliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin artan gıda fiyatları karşısında ailelere destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü beslenme yardımı yeni yılla birlikte daha da yaygınlaştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ilkokul 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören çocuklarına verilen beslenme yardımına, 3. ve 4. sınıflar da dahil edildi. Böylece proje, Denizli genelinde ilkokulun tüm kademelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Beslenme desteğinin yeni dönem başvuruları, 2026 yılının ilk mesai günü olan 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular www.denizli.bel.tr adresi üzerinden yapılacak ve 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, başvuruların onaylanmasının ardından ihtiyaç sahibi aileler 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısından itibaren beslenme desteğinden faydalanacak. Denizli’de artık ilkokulun tüm kademelerine ulaşan beslenme yardımı dar gelirli ailelerin yükünü hafifletirken, proje ile ilkokul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı, bilişsel gerilik ve fiziksel gelişim eksikliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan, mevcut beslenme yardımından faydalanan ailelerin yeni dönem müracaat yapmasına gerek olmadığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmanın en temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımızın güne sağlıklı bir şekilde başlaması, hem akademik başarıları hem de fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Dar gelirli ailelerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu anlamlı projeyi, şimdi ilkokul 3. ve 4. sınıfları da kapsayacak şekilde genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beslenme yardımımız artık ilkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm yavrularımıza ulaşacak” dedi.