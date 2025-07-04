Denizli’de çiftçiye mazot desteği

Akaryakıt fiyatlarının özellikle küçük ölçekli aile işletmeleri için büyük bir yük haline gelmesiyle birlikte üreticinin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üretimi ve kırsalda yaşamı güçlendirmek amacıyla desteklerini sürdürüyor. Mazot desteği töreni Tavas ilçe merkezinde düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım törende yaptığı konuşmada, kırsal desteklerin önemine dikkat çekerek, “Hepinizin bildiği gibi, artan akaryakıt fiyatları özellikle küçük ölçekli tarım işletmelerimiz için ciddi bir maliyet unsuru haline geldi. İşte tam da bu noktada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatları ve vizyonu doğrultusunda üreticimizin yanında olmaya, sizlerin yükünü hafifletmeye devam ediyoruz" dedi.

Marım, Büyükşehir Belediyesinin üretici dostu yaklaşımını vurgulayarak, “Sayın Başkanımız göreve geldiği ilk günden bu yana, üretimin ve üreticinin yanında durmayı en temel önceliklerinden biri olarak görmüştür. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması, üretimde devamlılığın sağlanması ve köylerimizin kalkınması için her türlü desteği vermektedir” ifadelerini kullandı.

TAVASLI ÜRETİCİLERE 18 BİN LİTRE MAZOT DESTEĞİ

Denizli genelinde başvurular doğrultusunda ve üretim alanı büyüklüğüne göre belirlenen ölçülerde toplam 4 bin 349 üreticiye 259 bin 20 litre mazot desteği verileceğini belirten Marım, Tavas’ta yapılan dağıtımla ilgili olarak da, “Tavas ilçemizde bugün burada 301 üreticimize, üretim ölçeklerine göre toplam 18 bin 360 litre mazot desteği vereceğiz” dedi. Konuşmasında üreticiye verilen desteğin, sadece ekonomik değil, sosyal ve yerel kalkınma açısından da hayati olduğunu belirten Marım sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü biliyoruz ki, üretici güçlü olursa köyümüz güçlü olur, köyümüz güçlü olursa Tavas’ımız güçlü olur, Tavas güçlü olursa Denizli’miz güçlü olur. Bu vesileyle, her zaman üreticimizin, köylümüzün, çiftçimizin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyor, bu desteklerin tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”