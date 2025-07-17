Denizli’de forklift işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir mermer atölyesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle forklift 2 işçinin üzerine devrildi. Forkliftin altında kalan 2 işçiden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer işçi ağır yaralandı.



Olay, Honaz ilçesi Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir mermer atölyesinde çalışan işçiler dışarı çıktıkları sırada kuvvetli fırtına etkili oldu.

Fırtınanın etkisiyle forklift devrildi. Devrilen forklift, işçilerden Ali Ayyıldız ve Mustafa Karahan’ın üzerine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri 2 işçinin üstüne devrilen iş makinesini yoğun çalışmaların ardından kaldırdı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Ali Ayyıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Karahan ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile çevre hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Karahan’ın durumu ağır olduğu öğrenildi.



Hayatını kaybeden Ali Ayyıldız’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.