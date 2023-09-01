Denizli’de gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat

Denizli ve çevresinde yarın etkili olması beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli bölgelerinde yarın görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiği açıklandı.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Gök gürültülü yağışın, 2 Eylül Cumartesi günü 13.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.