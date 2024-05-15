Denizli’de gözaltına alınan 60 uyuşturucu satıcısından 23’ü tutuklandı

Denizli’de narkotik timleri 29 ayrı operasyonda yakaladığı 60 şüphelinin üzerinden çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarının üzerinden TL, dolar ve avronun yanı sıra İsviçre frangı da ele geçirildi.

Farklı zaman dilimlerinde gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, bin 351 adet sentetik ecza hap, 333 gram esrar, 250 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 47 gram kokain, 4 gram mdma extacy ham maddesi, 4 adet hassas terazi, 3 adet makas, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet malzeme paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 1 adet tabanca, 50 adet fişek, 83 bin 670 TL, 3 bin 970 Euro, 300 dolar, 250 İsviçre frangı ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.