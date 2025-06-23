Denizli’de hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak vatandaşlara güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Denizli’de 41 derece, Afyonkarahisar’da 33 derece ve Uşakta 37 dereceye kadar hava sıcaklıklarının çıkması öngörülüyor. Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği bildirildi.