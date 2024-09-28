Denizli’de hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece düşecek





Meteoroloji 5. Bölge Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Ege bölgesinde yer alan başta Denizli olmak üzere çevre illerin 29 Eylül ile 2 Ekim 2024 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin 10 ila 15 derece altında seyretmesi beklendiğini duyurdu. 2 Ekim Perşembe 2024 gününden itibaren soğuk havanın bölgeden terk edeceği tahmin edilmektedir. Denizli’de çok bulutlu sağanak sağışlı; yağışların öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette olması bekleniyor; hava sıcaklıklarının ise en yüksek 25, en düşük 17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji yetkilileri vatandaşları ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önemle arz ettiğini açıklayarak uyardı.