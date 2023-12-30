Denizli’de iki gencin öldüğü kazada alkollü çıkan sürücü tutuklandı

Denizli’de SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada alkollü olduğu belirlenen SUV araç sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında bulunan arkadaşı Buse Nur Bostancı (17) ile bindiği motosikletiyle seyir halinde olan Fethi Berk (23), Hüseyin G. idaresindeki 48 AOL 432 plakalı SUV araç ile beton bariyer arasında sıkıştı. Kontrolden çıkan otomobil zikzaklar çizdikten sonra bariyerlere vurarak dururken, motosiklet sürücüsü Berk ise motosikletin havalanması ile üst geçitten metrelerce havalanarak yere düştü.

Arkada bulunan Buse Nur Bostancı da sert bir şekilde yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Bostancı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Berk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan alkol testlerinde sürücü Hüseyin G.’nin 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin G.’nin, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.