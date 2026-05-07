Denizli’de iş cinayeti: İnşaat ustası hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat halindeki 5 katlı binada çalışırken, dengesini kaybederek üçüncü kattan düşüp ağır yaralanan duvar ustası Tarkan Bulut (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat halindeki 5 katlı binada duvar ustası olarak çalışan Tarkan Bulut, üçüncü katın balkonunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Bulut’un 5 çocuk babası olduğu ve Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi.